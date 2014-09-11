Выплаты губернатору, чиновникам и депутатам предложили повысить в Смольном

Депутатам ЗакСа, чиновникам и членам Горизбиркома предлагается увеличить надбавку с четырёх до шести окладов, а государственным гражданским служащим — с шести до восьми окладов.

В пятницу, 27 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов предложил увеличить ежемесячные надбавки за особые условия работы себе и другим госслужащим. Соответствующий документ разместили на сайте администрации города, сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Так, законопроект предполагает внесение поправок в три городских закона — "О губернаторе Санкт-Петербурга", "О гарантиях деятельности лиц, замещающих (замещавших) государственные должности Петербурга" и "О государственной гражданской службе Петербурга".

В настоящем законе о губернаторе написано, что градоначальнику полагается сверх должностного оклада ежемесячная надбавка за особые условия работы в размере пяти должностных окладов. Беглов предлагает увеличить ее до семи. Депутатам ЗакСа, чиновникам и членам Горизбиркома предлагается увеличить надбавку с четырёх до шести окладов, а государственным гражданским служащим — с шести до восьми окладов.

После прохождения экспертизы законопроект должен рассмотреть парламент. В случае если изменения примут, то они вступят в силу с 1 января следующего года.

Ранее мы сообщали, что полномочия администрации губернатора Петербурга были расширены. Представители Смольного теперь занимаются сферой госнадзора.

Фото: Telegram / Александр Беглов

