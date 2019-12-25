В Зеленогорске мужчина угнал автомобиль своей знакомой и попал на нем в ДТП

Иномарку нашли брошенной в кювете.

В понедельник, 19 октября, в полицию Петербурга обратилась 44-летняя врач-логопед. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, женщина рассказала о своей угнанной машине.

Как выяснилось, днем ранее ее знакомый похитил ее "Ниссан", стоящий у дома №5 по Моховой улице в Зеленогорске. На угнанном автомобиле мужчина попал в ДТП, после чего скрылся с места. Вечером 18 октября помятую иномарку нашли в кювете, а днем 19 октября на Дубковском шоссе в Сестрорецке задержали виновника аварии и кражи машины. Им оказался судимый ранее 29-летний мужчина.

Автомобиль вернули хозяйке под расписку. Похитителя поместили под подписку о невыезде, возбуждено уголовное дело.

Ранее мы рассказывали, что злоумышленники из Петербурга угоняли "Газели" для продажи в Республике Беларусь.

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