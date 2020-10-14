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Злоумышленники из Петербурга угоняли "Газели" для продажи в Республике Беларусь

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Их подозревают как минимум в трех подобных преступлениях.

Правоохранители задержали подозреваемых в серии хищений автомобилей "Газель". Злоумышленники специализировались на малотоннажных грузовиках и отправляли их на продажу в Республики Беларусь. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Часть подозреваемых задержали в поселке Металлострой с поличным при подготовке к перегону похищенного автомобиля. Ими оказались неработающие мужчины в возрасте от 31 до 38 лет, двое не имеют определенного места жительства. 

Для угона злоумышленники использовали специальное оборудование. По данным полиции, они причастны к хищению как минимум трех "Газелей" в период с августа по настоящее время, одну из них уже успели переправить.  Все авто были украдены в Невском районе. Общая сумма ущерба составила более 3 млн рублей. 

По фактам возбуждены уголовные дела по статье "Кража", подозреваемых заключили под стражу. 

Фото: ГУ МВД по Петербургу и области

Теги: газель, угон
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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