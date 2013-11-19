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В Янино-1 умерла трехмесячная девочка
Сегодня, 9:04
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В Янино-1 умерла трехмесячная девочка

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Ребенка без дыхания обнаружила мать.

В поселке Янино-1 скончалась трехмесячная девочка. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В снимаемой квартире полиция нашла труп ребенка. Обстоятельства: с 30 апреля по 1 июля девочка находилась на лечении в больнице №3 г. Москва с диагнозом внутриутробная гипоксия. Ребенка без дыхания нашла мама 2 августа.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

На прошлой неделе в квартире на Тимуровской скончалась месячная девочка.

Фото: pexels

Теги: младенец, янино
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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