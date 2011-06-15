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В квартире на Тимуровской скончалась месячная девочка
Сегодня, 8:44
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В квартире на Тимуровской скончалась месячная девочка

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Отец девочки позвонил в 112 и сообщил, что его дочь не дышит, у нее кровотечение из носа, синюшность покровов.

В квартире на Тимуровской улице скончалась месячная девочка. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Отец девочки позвонил в 112 и сообщил, что его дочь не дышит, у нее кровотечение из носа, синюшность покровов.

Полиция обнаружила тело девочки без внешних признаков насильственной смерти, со следами носового кровотечения. Ребенок спал в кровати вместе с родителями.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

На прошлой неделе в Ленобласти во время сна скончался месячный ребенок.

Фото: pexels

Теги: младенец, тимуровская улица
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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