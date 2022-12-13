В Янино из дома украли часы стоимостью 620 тысяч рублей

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

В Янино из деревянного частного дома неизвестные украли часы стоимостью 620 тысяч рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам хозяина дома, 28 февраля в период с 18:30 до 20:35 неизвестный путём повреждения входной двери проник в дом, откуда совершил хищение наручных часов Ulysse Nardin и Omega. Ущерб составил 620 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Также ранее воры вынесли из двух домов в Ленобласти ювелирные изделия на общую сумму 1 млн рублей.

Фото: pxhere.com