Воры вынесли из двух домов в Ленобласти ювелирные изделия на общую сумму 1 млн рублей

Обе кражи произошли в населённых пунктах Ломоносовского района.

Вечером понедельника, 27 февраля, в экстренные службы обратилась 42-летняя женщина с сообщением о том, что её дом в деревне Мухоловка ограбили путём вскрытия замка. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, в период с 19:35 по 21:40 неизвестный преступник отжал пластиковую дверь первого этажа, проник в двухэтажный дом и похитил уличную видеокамеру, а также принадлежащие заявителю ювелирные изделия и денежные средства на общую сумму 583 997 рублей.

Уже во вторник, 28 февраля, похожий случай повторился в другом населённом пункте Ломоносовского района. В полицию обратилась управляющая поселка КП "Австрийская деревня" в деревне Иннолово и сообщила о том, что из двухэтажного дома по Венскому переулку произошла кража. Воры наведались к 62-летней пенсионерке в период с 17:15 до 23:10 и похитили 2 мужских 5 женских колец, 1 браслет, 4 цепочки и 5 серёжек на 500 тыс. рублей.

По факту каждой из краж возбуждены головные дела.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец год проведёт в колонии за кражу украшений у бывшей жены.

Фото: Pxhere