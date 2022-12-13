Петербуржец год проведёт в колонии за кражу украшений у бывшей жены

Вину в совершении преступления мужчина признал частично. Он пояснил, что забрал украшения, так как имеет на это полное право, потому что это имущество является совместно нажитым.

Петербуржец украл драгоценности у бывшей жены. Подробности дела сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что мужчина в период с июля по октябрь 2021 года похитил из серванта драгоценности стоимостью 135 тысяч рублей, принадлежащие его бывшей супруге. Инцидент произошел в коммунальной квартире по Московскому проспекту.

Вину в совершении преступления мужчина признал частично. Он пояснил, что забрал украшения, так как имеет на это полное право, потому что это имущество является совместно нажитым. Похищенное петербуржец заложил в ломбард.

Мужчина проведёт 1 год в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ещё один петербуржец почти 2 года проведёт в колонии строгого режима за кражу телефона.

Фото: pxhere.com