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Петербуржец год проведёт в колонии за кражу украшений у бывшей жены
Сегодня, 10:36
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец год проведёт в колонии за кражу украшений у бывшей жены

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Вину в совершении преступления мужчина признал частично. Он пояснил, что забрал украшения, так как имеет на это полное право, потому что это имущество является совместно нажитым.

Петербуржец украл драгоценности у бывшей жены. Подробности дела сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Установлено, что мужчина в период с июля по октябрь 2021 года похитил из серванта драгоценности стоимостью 135 тысяч рублей, принадлежащие его бывшей супруге. Инцидент произошел в коммунальной квартире по Московскому проспекту.

Вину в совершении преступления мужчина признал частично. Он пояснил, что забрал украшения, так как имеет на это полное право, потому что это имущество является совместно нажитым. Похищенное петербуржец заложил в ломбард.

Мужчина проведёт 1 год в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.

Ещё один петербуржец почти 2 года проведёт в колонии строгого режима за кражу телефона.

Фото: pxhere.com

Теги: драгоценности, кража
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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