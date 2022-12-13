Петербуржец почти 2 года проведёт в колонии строгого режима за кражу телефона

Он украл из сумки мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении петербуржца, который признан судом виновным в краже мобильного телефона из сумки в кафе. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Суд установил, что в ночь с 8 на 9 октября 2022 года мужчина в кафе на Старо-Петергофском проспекте тайно похитил из сумки, находящейся на диване, мобильный телефон стоимостью 7 тысяч рублей.

Петербуржца признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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Фото: Piter.tv