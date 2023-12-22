Синоптик: в воскресенье в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями

Петербуржцев ждёт температура около ноля и порывы ветра до 9 метров в секунду.

В воскресенье, 4 февраля, в Санкт-Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями. Об этом сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус. Погода в городе будет формироваться под влиянием циклона, названного немецкими метеорологами "Надина" (Nadine). Центр этого атмосферного вихря будет находиться над Карелией, а Петербург окажется в тыловой, более холодной части циклона. В связи с этим, стоит ожидать кратковременный снег и гололедицу.

Температура воздуха в городе будет колебаться от -1 до +1 градуса Цельсия. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться незначительно и составит 736 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Ранее мы писали, что в Петербурге заметили солнечное гало.

Фото: Piter.TV (сделано в Kandinsky 3.0)