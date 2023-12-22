Обычно оно появляется, когда на небе много облаков или когда в атмосфере много льда.

Сегодня, 4 января, в Петербурге заметили солнечное гало. Оптическое явление возникает вокруг Солнца или Луны и представляет собой кольцевое сияние различных цветов. Обычно оно наблюдается в условиях облачной погоды или при наличии льда в атмосфере.

Фото природного явления опубликовали в tg-канале "True Питер". Пользователи отметичают, что в условиях сильных морозов, как в городе на Неве сейчас, солнечное гало — это обычное явление. Некоторые отмечают, что гало предвещает потепление. Однако в ближайщие дни ждать тепла точно не стоит. Петербуржцев предупредили о похолодании до -30 градусов в пятницу. В Ленобласти ночью и вовсе похолодает почти до -40 градусов.

Кроме того, сегодня в результате морозов над Невой образовался пар, такое явление называют "туманом парения". Это произошло из-за разницы в температуре между водой в реке и холодным воздухом.

Ранее на Piter.tv: в Севастополе объявили воздушную тревогу 4 января.

Фото: Telegram / True Питер