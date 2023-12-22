В Севастополе объявили воздушную тревогу 4 января

Системы ПВО уничтожили над Крымским полуостровом десять ракет противника.

В Севастополе объявили воздушную тревогу. Об этом сообщил в своем tg-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Всем жителям, кто оказался в это время на улице, нужно немедленно уйти в укрытие. Находящимся дома нужно пройти в помещение, где нет окон: прихожую, ванную комнату. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли.

На Глухова попал осколок в дом. Предварительно один пострадавший. Михаил Развожаев, губернатор Севастополя

4 января около 17.20 была пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку с применением авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации, сообщили в Минобороны РФ. Системы ПВО уничтожили над Крымским полуостровом десять ракет противника.

Если увидите дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты — это военные используют табельные средства маскировки. Напоминаю, что запах неприятный, но это абсолютно безопасно. Михаил Развожаев, губернатор Севастополя

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Фото: Piter.tv