Франция оценила атаку на Белгород как законную оборону

Дмитрий Медведев осудил позицию французских коллег.

Франция оценила украинские ракетные удары по Белгороду как законную оборону. Заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева возмутила позиция французских коллег. Он высказался в своем tg-канале.

Мы никогда не любили французов <…> И сейчас убедились в этом. Дмитрий Медведев, председатель Совета безопасности России

2 января Белгород вновь атаковали ВСУ. В результате ударов погиб один человек. В городе за день трижды включали сирену ракетной опасности. Кроме того, все это время без перерыва работала российская система ПВО.

Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Авиационная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам. Мэрия Белгорода

Ранее на Piter.tv: Путин заявил, что Украина хочет запугать Россию атаками на Белгород.

Фото: Telegram / Мэрия Белгорода