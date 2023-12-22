Петербуржцев предупредили о похолодании до -30 градусов в пятницу

Важно не забывать о варежках, головном уборе и шарфе при выходе на улицу.

В Петербурге вновь похолодает. В городе на Неве 5 января температура воздуха ночью опустится до -30 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Днем немного потеплеет. Столбики термометров покажут -23 градуса. Спасатели рекомендуют жителям Петербурга надевать многослойную одежду, а также носить шерстяные носки. Важно не забывать о варежках, головном уборе и шарфе при выходе на улицу.

Специалисты отмечают, что дети и пожилые люди особенно уязвимы к холоду. Также в группу риска входят люди, испытывающие слабость, а также те, кто находится в состоянии алкогольного опьянения.

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Фото: Piter.tv