В Ленобласти 5 января температура воздуха опустится до -36 градусов

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. На дорогах возможна гололедица.

В Ленинградской области 5 января обещают мороз и солнце. Днем на западе пройдет умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ночью столбики термометров покажут -25...-30 градусов, местами обещают до -33...-36 градусов. Днем ожидается -21...-26 градусов. На востоке температура воздуха составит -30 градусов, а на западе будет -17 градусов.

Подует ветер восточных направлений со скоростью 3-8 м/с. На дорогах гололедица.

Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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Фото: Pxhere