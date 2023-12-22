В Ленобласти 5 января температура воздуха опустится до -36 градусов

В Ленинградской области 5 января обещают мороз и солнце. Днем на западе пройдет умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Ночью столбики термометров покажут -25...-30 градусов, местами обещают до -33...-36 градусов. Днем ожидается -21...-26 градусов. На востоке температура воздуха составит -30 градусов, а на западе будет -17 градусов.
Подует ветер восточных направлений со скоростью 3-8 м/с. На дорогах гололедица.
Атмосферное давление будет слабо понижаться.
Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как избежать переохлаждения в морозы.
Фото: Pxhere
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