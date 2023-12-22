  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти 5 января температура воздуха опустится до -36 градусов
Сегодня, 14:32
125
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 5 января температура воздуха опустится до -36 градусов

0 0

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. На дорогах возможна гололедица.

В Ленинградской области 5 января обещают мороз и солнце. Днем на западе пройдет умеренный снег. В отдельных районах изморозь. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ночью столбики термометров покажут -25...-30 градусов, местами обещают до -33...-36 градусов. Днем ожидается -21...-26 градусов. На востоке температура воздуха составит -30 градусов, а на западе будет -17 градусов.

Подует ветер восточных направлений со скоростью 3-8 м/с.  На дорогах гололедица. 

Атмосферное давление будет слабо понижаться. 

Ранее на Piter.tv: в Роспотребнадзоре рассказали петербуржцам, как избежать переохлаждения в морозы.

Фото: Pxhere

Теги: климат, ленобласть, мороз, погода, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии