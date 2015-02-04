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В Волхове неизвестные ограбили иностранца на 70 тыс. рублей
17 сентября, 13:29
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В Волхове неизвестные ограбили иностранца на 70 тыс. рублей

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По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские разыскивают грабителей, которые напали на иностранца в Волхове. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию Волховского района 16 сентября обратился 36-летний гражданин одного из южно-азиатских государств, сообщивший о том, что накануне вечером у дома 14 по улице Александра Лукьянова двое неизвестных избили его и забрали 20 тыс. рублей, мобильный телефон стоимостью 20 тыс. рублей, банковскую карту и скрылись. 

Уже ночью с карты заявителя были списаны 30 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Приняты меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению. 

Ранее на Piter.TV: из квартиры на Фермском шоссе пропали драгоценности и 1 млн рублей. 

Фото: Piter.TV

Теги: волхов, ограбление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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