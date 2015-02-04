В Волхове неизвестные ограбили иностранца на 70 тыс. рублей

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж).

Полицейские разыскивают грабителей, которые напали на иностранца в Волхове. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Волховского района 16 сентября обратился 36-летний гражданин одного из южно-азиатских государств, сообщивший о том, что накануне вечером у дома 14 по улице Александра Лукьянова двое неизвестных избили его и забрали 20 тыс. рублей, мобильный телефон стоимостью 20 тыс. рублей, банковскую карту и скрылись.

Уже ночью с карты заявителя были списаны 30 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ (грабеж). Приняты меры по установлению и задержанию лиц, причастных к этому преступлению.

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Фото: Piter.TV