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В водоеме на Обуховской Обороны спасатели ищут утонувшего человека
Сегодня, 8:09
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В водоеме на Обуховской Обороны спасатели ищут утонувшего человека

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Полицейские опрашивают местных жителей и отдыхающих. Возраст и пол потерявшегося неизвестны.

В Невском районе идут поиски человека, предположительно утонувшего в водоеме у ЖК "Молодежный". Об  этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 11 июля.

Его пытаются найти с вечера субботы. Полицейские опрашивают местных жителей и отдыхающих на берегу, сотрудники МЧС прочесывают акваторию. Информация о поле и возрасте пропавшего неизвестна. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Большом Симагинском озере утонул мальчик. Ребенка искали 4 часа. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: водоем у жк молодежный, жк молодежный, пр обуховской обороны, утопленники
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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