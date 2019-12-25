В водоеме на Обуховской Обороны спасатели ищут утонувшего человека

Полицейские опрашивают местных жителей и отдыхающих. Возраст и пол потерявшегося неизвестны.

В Невском районе идут поиски человека, предположительно утонувшего в водоеме у ЖК "Молодежный". Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 11 июля.

Его пытаются найти с вечера субботы. Полицейские опрашивают местных жителей и отдыхающих на берегу, сотрудники МЧС прочесывают акваторию. Информация о поле и возрасте пропавшего неизвестна. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Большом Симагинском озере утонул мальчик. Ребенка искали 4 часа.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург