В Выборгском районе Ленобласти мошенник "развел" пенсионерку на 50 тыс. рублей

В субботу, 9 октября, неизвестный обманул бабушку на 50 тыс. рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Мошенник позвонил пенсионерке на домашний телефон и сказал, что ее дочь оказалась в страшной аварии. Он пояснил пожилой женщине, что пострадавшей срочно нужно 50 тыс. рублей. Доверчивая собеседница согласилась на условия афериста. Мужчина приехал в квартиру к пенсионерке, и она передала ему средства.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Ленсовета сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве.
Фото: Pexels
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