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В Выборгском районе Ленобласти мошенник "развел" пенсионерку на 50 тыс. рублей
Сегодня, 16:53
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В Выборгском районе Ленобласти мошенник "развел" пенсионерку на 50 тыс. рублей

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Аферист позвонил 84-летней женщине на домашний телефон и сказал, что ее дочь попала в ДТП и ей нужны деньги.

В субботу, 9 октября, неизвестный обманул бабушку на 50 тыс. рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мошенник позвонил пенсионерке на домашний телефон и сказал, что ее дочь оказалась в страшной аварии. Он пояснил пожилой женщине, что пострадавшей срочно нужно 50 тыс. рублей. Доверчивая собеседница согласилась на условия афериста. Мужчина приехал в квартиру к пенсионерке, и она передала ему средства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Ленсовета сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве.

Фото: Pexels

Теги: аферист, выборг, дтп, мошенники, пенсионеры
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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