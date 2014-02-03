В Выборгском районе Ленобласти мошенник "развел" пенсионерку на 50 тыс. рублей

Аферист позвонил 84-летней женщине на домашний телефон и сказал, что ее дочь попала в ДТП и ей нужны деньги.

В субботу, 9 октября, неизвестный обманул бабушку на 50 тыс. рублей. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мошенник позвонил пенсионерке на домашний телефон и сказал, что ее дочь оказалась в страшной аварии. Он пояснил пожилой женщине, что пострадавшей срочно нужно 50 тыс. рублей. Доверчивая собеседница согласилась на условия афериста. Мужчина приехал в квартиру к пенсионерке, и она передала ему средства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Ленсовета сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве.

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