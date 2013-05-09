На улице Ленсовета сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве

По версии следствия, злоумышленник пытался убедить 32-летнюю женщину в причастности ее сына к ДТП. Мужчина уговаривал заявительницу дать взятку.

В пятницу, 8 октября, правоохранители на улице Ленсовета задержали 42-летнего жителя Петербурга. Мужчину подозревают в мошеннических действиях против 32-летней петербурженки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По предварительной версии, подозреваемый пытался получить взятку в размере 600 тыс. рублей у матери мальчика, который, по его информации, стал виновником страшного ДТП. Мужчина представился сотрудником следственного департаментам и пообещал посодействовать решению проблемы за вознаграждение.

Женщина позвонила сотрудникам полиции и рассказала о случившемся. "По горячим следам" злоумышленника нашли и задержали на улице Ленсовета у дома № 89.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

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