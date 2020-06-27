Телефонные мошенники придумали новый способ обмана граждан РФ

Жертве звонит робот, предлагает ответить на вопрос, а затем идет переадресация на злоумышленника.

Телефонные мошенники в РФ придумали новый способ похищения денег, который позволяет при помощи робота и тонального режима завязать с жертвой беседу и завладеть ее средствами. Об этом в интервью "РИА Новости" рассказал эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Дмитрий Галов.

В интернете появились сообщения о том, что человеку звонит робот и задает вопрос, который подразумевает положительный ответ. Для подтверждения жертве говорят нажать на определенную клавишу, после чего якобы происходил взлом или блокировка устройства, а затем похищение денежных средств, если к телефону была привязана банковская карта.

По словам Галова, нажатие любых клавиш, которое осуществляется в тональном режиме, не ведет к блокировке девайса и к хищению денег. Однако данная схема с роботизированными сообщениями существует, но лишь для того, чтобы вывести жертву на разговор.

Ранее в Тулуне мужчина купил себе новый телефон, чтобы перевести деньги мошенникам.

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