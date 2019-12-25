Под Выборгом нашли останки человеческого тела

Мужчина сообщил в полицию о том, что в лесу в Выборгском районе Ленобласти были найдены останки человеческого тела. Предположительно, это был мужчина. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.
По словам заявителя, находку обнаружили в СНТ "Джатиево" под Выборгом в 300-х метрах по лесной дороге. Мужчина готов показать место правоохранителям.
Результаты проверки пока неизвестны.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что поссорившийся с женой житель Тосно со злости расстрелял воздух у дома.
Фото: pixabay.com
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