Под Выборгом нашли останки человеческого тела

Заявитель сообщил об этом в правоохранительные органы днем 18-го октября.

Мужчина сообщил в полицию о том, что в лесу в Выборгском районе Ленобласти были найдены останки человеческого тела. Предположительно, это был мужчина. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

По словам заявителя, находку обнаружили в СНТ "Джатиево" под Выборгом в 300-х метрах по лесной дороге. Мужчина готов показать место правоохранителям.

Результаты проверки пока неизвестны.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что поссорившийся с женой житель Тосно со злости расстрелял воздух у дома.

Фото: pixabay.com