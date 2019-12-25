Поссорившийся с женой житель Тосно со злости расстрелял воздух у дома

Мужчина попал под уголовное дело.

Днем в пятницу, 16 октября, жительница дома на улице Радищева в Тосно сообщила в полицию о стрельбе у дома. Как стало известно Piter.TV, информация о слышимых выстрелах подтвердили полицейские.

Как выяснилось, 29-летний неработающий местный житель поссорился с женой и вышел из своей квартиры на улицу, где со злости открыл короткую пальбу в воздух из своего травматического пистолета. Стрелка вместе с "Осой" и двумя гильзами задержали на месте, в отношении мужчины составили административных протокол о мелком хулиганстве.

В полиции возбудили уголовное дело о хулиганстве, решается вопрос об избрании стрелку меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, что суд избрал врачу Брацлавскому домашний арест вместо СИЗО.

Фото: Piter.TV