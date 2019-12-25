На Каменноостровском проспекте в ванной нашли труп пенсионера с огнестрельным ранением

В полицию обратилась соседка мужчины.

В Петербурге в ванной нашли тело пенсионера с огнестрельным ранением. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась соседка мужчины. Она рассказала, что обнаружила соседа в ванной в крови, без сознания.

В ванной квартиры по Каменноостровскому проспекту с огнестрельным ранением головы был обнаружен труп 65-летнего мужчины. На месте нашли сигнальный пистолет и записку.

На прошлой неделе мужчина получил огнестрельное ранение в живот в подвале под Петербургом.

Фото: Piter.tv