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На Каменноостровском проспекте в ванной нашли труп пенсионера с огнестрельным ранением
Сегодня, 9:04
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Каменноостровском проспекте в ванной нашли труп пенсионера с огнестрельным ранением

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В полицию обратилась соседка мужчины.

В Петербурге в ванной нашли тело пенсионера с огнестрельным ранением. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась соседка мужчины. Она рассказала, что обнаружила соседа в ванной в крови, без сознания.

В ванной квартиры по Каменноостровскому проспекту с огнестрельным ранением головы был обнаружен труп 65-летнего мужчины. На месте нашли сигнальный пистолет и записку.

На прошлой неделе мужчина получил огнестрельное ранение в живот в подвале под Петербургом.

Фото: Piter.tv

Теги: каменностровский проспект, ранение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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