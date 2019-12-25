В трех районах Петербурга пройдут проверки теплосетей перед отопительным сезоном

Работы состоятся в Московском, Невском и Красногвардейском районах.

На грядущей неделе ГУП "ТЭК" придет с проверками труб сразу в три района города. По информации пресс-службы предприятия, испытания пройдут в Московском, Невском и Красногвардейском районах и запланированы на 10, 11 и 12 августа.

На Московский район специалисты отведут два дня, оставшиеся два проверят в течение одного дня. Отмечается, что проверка затронет более 10 улиц в Невском районе. График отключения воды в своем доме можно посмотреть на официальном сайте "ТЭКа".

Всего теплоэнергетики проведут 263 испытания в 16 районах города и трех районах области, затронув 4,7 тысяч сетей.

Тем временем, "Теплосеть" переключается на Красносельский район для проверки труб.

Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК"