"Теплосеть" переключается на Красносельский район для проверки труб

Испытания пройдут 6 августа.

В четверг, 6 августа, петербургская "Теплосеть" пришла с проверками в Красносельский район города. Как сообщили в пресс-службе организации, специалисты проведут испытания сетей на прочность и плотность.

В зону работу войдут трубы, проходящие по проспекту Маршала Жукова, улицам Примакова, Доблести, Морской Пехоты, Червонного Казачества, Маршала Казакова и Маршала Захарова, Рихарда Зорге и Десантников. Горожан просят сообщать по телефонам 004 или 112 о найденных дефектах на трубах и вытекании воды на поверхность. Сами "фонтаны" горячей воды необходимо обходить стороной.

Ранее мы писали, что последнюю крупную мазутную котельную в Петербурге переведут на газ.

Фото: Piter.TV; пресс-служба "Теплосети"