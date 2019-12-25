Последнюю крупную мазутную котельную в Петербурге переведут на газ

Работы займут два года.

В Петербурге начинается реконструкция 4-й Кировской котельной на Двинской улице. Как рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК", это последняя котельная города, работающая на мазуте.

ООО "Энергоформ" газифицирует котельную, стоимость работ оценивается почти в 659 млн рублей. В течение двух лет подрядчик демонтирует старую дымовую трубу, оборудование и мазутные котлы, которые заменят сетевые деаэраторы. Также в ходе реконструкции обновят старые тепловые сети на территории котельной, при этом потребителей не будут отключать. Котельная станет самым крупным автоматизированным источником ГУП "ТЭК", а район избавится от мазутной золы, сажи и вредных выбросов продуктов сгорания топлива.

Известно, что котельную построили в 1958 году специально для работы морского порта, однако технологии энергосбережения развивались стремительно, и энергоисточнику не удалось реализовать свой потенциал. Котельную, работающую лишь на треть своей мощности, передали на баланс "ТЭКа" 10 лет назад, благодаря ей снабжается теплом 29 жилых домов, детский сад, семь школ и 117 прочих зданий.

Ранее мы сообщали, что в девяти районах Петербурга испытают теплосеть.

Фото: ГУП "ТЭК"