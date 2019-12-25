Проверкам подвергнут порядка 4,7 тысячи сетей.

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что в девяти районах Петербурга испытают теплосеть. Об этом сообщает ГУП "ТЭК СПб".

Теплосеть испытают в Выборгском районе по адресу Большой Сампсониевский проспект, дома 72, корпус 3, 75 и 85, корпус 2. Также проверка пройдет в Кировском районе, в Московском и в Невском районах.

Отмечается, что в текущем межотопительном сезоне ТЭК намерена провести 263 гидравлических испытания в 16 районах Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появится единый знак безопасного отдыха SafeTravels SPB.

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