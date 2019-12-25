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В Петербурге появится единый знак безопасного отдыха SafeTravels SPB
Сегодня, 10:52
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге появится единый знак безопасного отдыха SafeTravels SPB

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Им будут отмечать организации, соблюдающие все антивирусные меры.

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что в Петербурге появится единый знак безопасного отдыха SafeTravels SPB. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Отмечается, что Петербург является первым российским городом, который присоединился к международной инициативе. В городе будут отмечать знаком SafeTravels SPB те заведения и организации, которые соблюдают все антивирусные меры.

В комитете отметили, что безопасность гостей города является для организаторов приоритетной.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки выявили 280 новых случаев коронавируса.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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