Им будут отмечать организации, соблюдающие все антивирусные меры.

В понедельник, 6 июля, стало известно о том, что в Петербурге появится единый знак безопасного отдыха SafeTravels SPB. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по развитию туризма.

Отмечается, что Петербург является первым российским городом, который присоединился к международной инициативе. В городе будут отмечать знаком SafeTravels SPB те заведения и организации, которые соблюдают все антивирусные меры.

В комитете отметили, что безопасность гостей города является для организаторов приоритетной.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки выявили 280 новых случаев коронавируса.

Фото:pixabay