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В Петербурге за сутки выявили 280 новых случаев коронавируса
Сегодня, 10:30
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nastya960

В Петербурге за сутки выявили 280 новых случаев коронавируса

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Всего в России заболели 6 611 человек.

За последние сутки в России подтвердили 6 611 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 1907 (28,8%)  без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 280 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 52. За последние сутки умерли 135 человек, в том числе 44 человка в Петербурге.

За последние сутки выписано 3 579 человек, в том числе 180 человек в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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