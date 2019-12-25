В Петербурге за сутки выявили 280 новых случаев коронавируса

Всего в России заболели 6 611 человек.

За последние сутки в России подтвердили 6 611 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 1907 (28,8%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 280 новых случаев коронавируса, в Ленинградской области – 52. За последние сутки умерли 135 человек, в том числе 44 человка в Петербурге.

За последние сутки выписано 3 579 человек, в том числе 180 человек в Петербурге.

Фото: Piter.TV