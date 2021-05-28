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В Тосно 4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа
Сегодня, 10:17
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Тосно 4-летняя девочка выпала из окна третьего этажа

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Мама девочки ненадолго отвлеклась, а когда повернулась, окно уже было нараспашку, а ребенка не было.

В Тосно Ленобласти девочка выпала с третьего этажа по недосмотру матери. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошёл на улице Радищева 23 марта. По предварительной информации, 4-летняя девочка играла на диване, стоящем рядом с окном. Окно было открыто на микропроветривание. Мама девочки ненадолго отвлеклась, а когда повернулась, окно уже было нараспашку, а ребенка не было.

Ребёнка с многочисленными травмами доставили в реанимацию.

Также накануне в Петербурге пятимесячная малышка едва не захлебнулась в ванне.

Фото: Piter.tv

Теги: выпал ребенок, тосно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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