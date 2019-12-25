В Толмачево женщину подозревают в половом сношении с несовершеннолетним подопечным

В тот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В Ленобласти женщину подозревают в половом сношении с несовершеннолетним подопечным. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В Луге 24 октября следователь возбудил уголовное дело по факту того, что в период с мая по июнь 2019 года в Толмачево, 59-летняя А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в собственной квартире совершила половое сношение с несовершеннолетним 2006 года рождения (подопечный).

Подозреваемая задержана.

Ранее стало известно, что в Тихвине мужчина вступал в половые отношения с 16-летней девушкой.

Фото: Piter.tv