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В Толмачево женщину подозревают в половом сношении с несовершеннолетним подопечным
Сегодня, 8:59
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Толмачево женщину подозревают в половом сношении с несовершеннолетним подопечным

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В тот момент она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В Ленобласти женщину подозревают в половом сношении с несовершеннолетним подопечным. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

В Луге 24 октября следователь возбудил уголовное дело по факту того, что в период с мая по июнь 2019 года в Толмачево, 59-летняя А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, в собственной квартире совершила половое сношение с несовершеннолетним 2006 года рождения (подопечный).

Подозреваемая задержана.

Ранее стало известно, что в Тихвине мужчина вступал в половые отношения с 16-летней девушкой.

Фото: Piter.tv

Теги: несовершеннолетние, половое сношение, толмачево
Категории: Происшествия, Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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