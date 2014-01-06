В Тихвине жена во время пьяной ссоры зарезала своего молодого мужа

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

В Тихвине женщина подозревается в убийстве своего молодого мужа после распития спиртных напитков. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 15 августа в коридоре в своей трехкомнатной квартиры с проникающим ножевым ранением в области сердца был обнаружен труп 34-летнего мужчины. По подозрению в убийстве была задержана его 59-летняя жена.

По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков и в результате внезапно возникшей ссоры, женщина нанесла один удар ножом в область груди своему мужу.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Ранее в Зеленогорске во время ссоры мужчина зарезал свою сожительницу.

Фото: Piter.tv