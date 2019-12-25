В Зеленогорске во время ссоры мужчина зарезал свою сожительницу

Женщина скончалась в карете скорой помощи.

В Зеленогорске мужчина зарезал свою сожительницу во время конфликта. Подробности стали известны Piter.tv.

Днём в полицию обратилась дочь мужчины и сообщила, что он ударил ножом свою бывшую жену. На месте был задержан 67-летний Ю., который в результате внезапно возникшего конфликта ударил ножом в область груди с левой стороны свою 68-летнюю сожительницу. Женщина скончалась в карете скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Ранее петербуржец напал на настоятеля храма и украл икону.

Фото: Piter.tv