В Зеленогорске во время ссоры мужчина зарезал свою сожительницу

В Зеленогорске мужчина зарезал свою сожительницу во время конфликта. Подробности стали известны Piter.tv.
Днём в полицию обратилась дочь мужчины и сообщила, что он ударил ножом свою бывшую жену. На месте был задержан 67-летний Ю., который в результате внезапно возникшего конфликта ударил ножом в область груди с левой стороны свою 68-летнюю сожительницу. Женщина скончалась в карете скорой помощи.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства.
Ранее петербуржец напал на настоятеля храма и украл икону.
Фото: Piter.tv
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