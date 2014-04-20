Петербуржец напал на настоятеля храма и украл икону

Подозреваемый был направлен в психиатрическую больницу.

Из храма Василия Великого на проспекте Народного Ополчения мужчина украл икону, а перед этим напал на настоятеля храма. Об этом стало известно Piter.tv.

50-летний настоятель храма сообщил, что неизвестный вошел в церковь днём 19 июня, напал на него и снял со стены икону с ликом Святой Елены. Икона была в деревянном окладе, ущерб настоятель оценил в 15 тысяч рублей.

Уже вечером подозреваемый был задержан, им оказался 51-летний местный житель. Однако, из-за его странного поведения он был направлен в психиатрическую больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее банда грабителей попыталась украсть продукты из магазина на Маршала Блюхера.

Фото: ВКонтакте/ Храм Святителя Василия Великого, Санкт-Петербург