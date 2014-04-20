Петербуржец напал на настоятеля храма и украл икону

Из храма Василия Великого на проспекте Народного Ополчения мужчина украл икону, а перед этим напал на настоятеля храма. Об этом стало известно Piter.tv.
50-летний настоятель храма сообщил, что неизвестный вошел в церковь днём 19 июня, напал на него и снял со стены икону с ликом Святой Елены. Икона была в деревянном окладе, ущерб настоятель оценил в 15 тысяч рублей.
Уже вечером подозреваемый был задержан, им оказался 51-летний местный житель. Однако, из-за его странного поведения он был направлен в психиатрическую больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее банда грабителей попыталась украсть продукты из магазина на Маршала Блюхера.
Фото: ВКонтакте/ Храм Святителя Василия Великого, Санкт-Петербург
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