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Петербуржец напал на настоятеля храма и украл икону
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец напал на настоятеля храма и украл икону

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Подозреваемый был направлен в психиатрическую больницу.

Из храма Василия Великого на проспекте Народного Ополчения мужчина украл икону, а перед этим напал на настоятеля храма. Об этом стало известно Piter.tv.

50-летний настоятель храма сообщил, что неизвестный вошел в церковь днём 19 июня, напал на него и снял со стены икону с ликом Святой Елены. Икона была в деревянном окладе, ущерб настоятель оценил в 15 тысяч рублей.

Уже вечером подозреваемый был задержан, им оказался 51-летний местный житель. Однако, из-за его странного поведения он был направлен в психиатрическую больницу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее банда грабителей попыталась украсть продукты из магазина на Маршала Блюхера.

Фото: ВКонтакте/ Храм Святителя Василия Великого, Санкт-Петербург

Теги: икона, кража, храм
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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