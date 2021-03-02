Банда грабителей попыталась украсть продукты из магазина на Маршала Блюхера

Подозреваемым помешал администратор, но они скрылись с места преступления, повалив товар на землю.

Вечером воскресенья, 18 июня, в полицию поступило сообщение от администратора продуктового магазина на проспекте Маршала Блюхера о том, что неизвестные покупатели попытались украсть товар. Об этом стало известно Piter.TV.

Как было установлено, 4 неизвестных мужчин и 2 женщины вошли в помещение магазина, где, открыто похитив с прилавка товар, пытались, не оплатив, скрыться. Выбежавшей следом за ними администратор магазина предприняла попытку задержать их, но неизвестные, бросив на землю похищенный товар, с места скрылись.

По подозрению в соучастии в совершении данного преступления по "горячим следам" был задержан 31-летний мужчина на каршеринге.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее судимого мужчину задержали за кражу из дома в Щербинке.

Видео: Piter.TV