Ранее судимого мужчину задержали за кражу из дома в Щербинке

Вор вынес личные вещи, ювелирные украшения и 625 долларов США. Общая сумма ущерба составила 335 950 рублей.

Во Всеволожском районе Ленобласти задержали мужчину, который в начале лета украл из двухэтажного частного дома чужые вещи. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, в полицию 2 июня обратилась 28-летняя жительница деревни Щербинка. По словам женщины, кто-то сломал замок входной двери и проник в её дом.

Вор вынес личные вещи, ювелирные украшения и 625 долларов США. Общая сумма ущерба составила 335 950 рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

Полицейские 15 июня задержали у дома № 2/1 по Западному проезду в поселке имени Свердлова 32-летнего ранее неоднократно судимого местного жителя, рассказали "Невские Новости".

Фото: Piter.tv