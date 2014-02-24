В СПбГУ рассказали об итогах проверки постов преподавателя Николая Межевича

Студент считает, что своими постами в соцсети он разжигал ненависть или вражду.

В ГУ МВД по Петербургу и области не обнаружили признаков экстремизма в постах преподавателя СПбГУ Николая Межевича. Об этом сообщил заместитель ректора вуза по безопасности Дмитрий Грязнов.

Неоднозначные записи были опубликованы на, предположительно, его странице в "ВКонтакте". Члены Студсовета обратили внимание на то, что мужчина шутил про расчленение, сброс водородной бомбы и другие острые темы. Студенты сочли, что это может возбуждать ненависть либо вражду. После их обращения полиция начала проверку.

31.03.2022 в Санкт-Петербургский государственный университет поступил ответ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, согласно которому "фактов о деятельности возможно нарушающей законодательство Российской Федерации о противодействии экстремизму в настоящее время не установлено". Дмитрий Грязнов.

Отметим, что Николай Межевич является автором онлайн-курса "Украина: морфология и мифология", который недавно запустил СПбГУ.

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