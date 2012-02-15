Полиция обратила внимание на соцсети преподавателя СПбГУ после жалоб студентов

Преподаватель стал автором курсе о новейшей истории Украины.

Полиция проверит социальные сети преподавателя СПбГУ, от имени которого публиковались оскорбительные высказывания. На странице с фамилией Межевич появлялись шутки про расчленение, призывы к сбросу водородной бомбе и другие высказывания. На посты обратили внимание в Telegram-канале "Студень". Сейчас страница Николая Межевича в "ВКонтакте" закрыта.

Жалобу подали студенты вуза, которые такую активность в соцсетях не одобрили. Отметим, что человек с таким же именем и фамилией стал автором онлайн-курса "Украина: морфология и мифология", который недавно запустил СПбГУ. Отмечается, что на него уже записалось более 250 человек.

Межевич в разговоре с "Фонтанкой" отрицал, что писал подобные посты.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в СПбГУ решили не торопиться с отчислением студентов, задержанных на протестных акциях.

Фото: Piter.tv