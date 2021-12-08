В поселке имени Свердлова женщина избила своих пожилых родителей

В поселке имени Свердлова задержана женщина, избившая своих пожилых родителей. Об этом 1 октября рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 29 сентября полицейским поступила информация о бытовом конфликте в квартире дома в Западном проезде. В ходе ссоры телесные повреждения получила супружеская пара.
По этому адресу оперативно прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району и полиция. На месте происшествия была задержана нетрезвая 46-летняя горожанка, которая ударила светильником по голове своего 72-летнего отца и нанесла несколько ударов кулаками в область головы 67-летней матери.
Пострадавшим понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали в больницу. Злоумышленницу доставили в 97-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств.
Ранее на Piter.TV: под стражу был заключен житель Колпино, который напал на мужчину с ножом.
Фото: Piter.TV
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