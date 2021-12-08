В поселке имени Свердлова женщина избила своих пожилых родителей

Пострадавшим понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали в больницу.

В поселке имени Свердлова задержана женщина, избившая своих пожилых родителей. Об этом 1 октября рассказали в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 29 сентября полицейским поступила информация о бытовом конфликте в квартире дома в Западном проезде. В ходе ссоры телесные повреждения получила супружеская пара.

По этому адресу оперативно прибыли сотрудники отдела вневедомственной охраны по Невскому району и полиция. На месте происшествия была задержана нетрезвая 46-летняя горожанка, которая ударила светильником по голове своего 72-летнего отца и нанесла несколько ударов кулаками в область головы 67-летней матери.

Пострадавшим понадобилась медицинская помощь, их госпитализировали в больницу. Злоумышленницу доставили в 97-й отдел для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Ранее на Piter.TV: под стражу был заключен житель Колпино, который напал на мужчину с ножом.

Фото: Piter.TV