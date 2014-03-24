Под стражу был заключен житель Колпино, который напал на мужчину с ножом

Пострадавший был серьезно ранен в живот.

Накануне стало известно о заключении под стражу жителя Колпино, который ранее, 28-го сентября, напал на знакомого с ножом. Решение было принято в Колпинском районном суде Санкт-Петербурга, – сообщают в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Согласно версии следствия, нападение был совершено на почве личной неприязни злоумышленника к жертве. Пострадавший получил не менее одного удара ножом в живот и понес тяжкий вред своему здоровью. Нападавший был задержан на следующий день. Обвинение в преступлении, предусмотренном ч.2 ст. 111 УК РФ, ему вынесли в тот же день. Теперь виновный проведет под стражей 2 месяца.

Ранее мы сообщали о том, что буйный житель Петербурга в состоянии алкогольного опьянения избил сотрудника магазина на Пражской улице и угрожал тому отверткой.

Фото: Piter.TV (создано при помощи Fusion Brain)