Нетрезвый петербуржец избил сотрудника магазина на Пражской улице и угрожал ему отверткой

Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж в разных регионах РФ.

Задержан правонарушитель, который угрожал сотруднику магазина отверткой. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Днем 28 сентября в торгово-развлекательный комплекс на Пражской улице прибыли работники отдела вневедомственной охраны по Фрунзенскому району, поскольку персонал одного из магазинов бытовой техники и электроники воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. Нетрезвый 39-летний горожанин избил сотрудника и попытался ударить его отверткой.

Мужчина подозрительно вел себя в торговом зале и привлек к себе внимание контролера. Посетителю это не понравилось, он спровоцировал с работником конфликт, в ходе которого и начал размахивать руками и отверткой. Задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение краж в разных регионах РФ. Росгвардейцы доставили его в 12-й отдел полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что в Гатчинском районе дебошир при его задержании избил полицейских.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти