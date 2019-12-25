Суд в Петербурге запретил видео с избиением собаки во время стрижки

Решение основано на Федеральном законе "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию"

Октябрьский районный суд принял решение о запрете распространения в России видео, на котором грумер жестоко обращается с собакой. Об этом сообщила Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Запись, на которой запечатлены сцены насилия над животным в одном из питомников города, была размещена на платформе YouTube. Во время процедуры стрижки девушка намеренно наносила удары собаке.

Основываясь на Федеральном законе "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", суд запретил распространение данного видеоролика.