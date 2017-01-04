Суд взыскал с арестанта СЗИО "Кресты" свыше 120 тыс. рублей за сломанный домофон

В ходе разбирательства мужчина признал свою вину и выразил сожаление о произошедшем.

Петродворцовый районный суд постановил взыскать с заключенного СИЗО "Кресты" свыше 120 тысяч рублей за порчу домофона. Информация была предоставлена Объединенной пресс-службой судов Петербурга.

В исковом заявлении представитель ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Петербургу и Ленобласти указал, что 15 декабря 2023 года ответчик повредил аудиодомофон в камере. Его мотивом было привлечение внимания медицинского персонала, поскольку он полагал, что страдает такими заболеваниями, как рак, ВИЧ, туберкулез, гепатит, а также мочекаменная болезнь.

В ходе разбирательства мужчина признал свою вину и выразил сожаление о произошедшем. Суд принял решение удовлетворить исковые требования в полном объеме.