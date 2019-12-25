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Дворец Кушелева-Безбородко остался в собственности Петербурга
Сегодня, 13:44
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Дворец Кушелева-Безбородко остался в собственности Петербурга

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Арбитражный суд рассматривал исковое заявление МТУ, поданное против комитета имущественных отношений Петербурга и Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости.

Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества по Петербургу и Ленобласти не смогло вернуть дворец Кушелева-Безбородко, который принадлежит Петербургу.

Информация, опубликованная в информационной системе "Электронное правосудие", показывает, что арбитражный суд рассматривал исковое заявление МТУ, поданное против комитета имущественных отношений Петербурга и Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости.

Однако арбитраж отклонил требования МТУ и указал, что данное заявление превысило срок исковой давности.

Ранее суд оштрафовал оператора порта Петербурга за низкий грузооборот.

Фото: citywllas.ru

Теги: дворец кушелева-безбородко, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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