Дворец Кушелева-Безбородко остался в собственности Петербурга

Арбитражный суд рассматривал исковое заявление МТУ, поданное против комитета имущественных отношений Петербурга и Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости.

Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества по Петербургу и Ленобласти не смогло вернуть дворец Кушелева-Безбородко, который принадлежит Петербургу.

Информация, опубликованная в информационной системе "Электронное правосудие", показывает, что арбитражный суд рассматривал исковое заявление МТУ, поданное против комитета имущественных отношений Петербурга и Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости.

Однако арбитраж отклонил требования МТУ и указал, что данное заявление превысило срок исковой давности.