Дворец Кушелева-Безбородко остался в собственности Петербурга

Межрегиональное территориальное управление (МТУ) Росимущества по Петербургу и Ленобласти не смогло вернуть дворец Кушелева-Безбородко, который принадлежит Петербургу.
Информация, опубликованная в информационной системе "Электронное правосудие", показывает, что арбитражный суд рассматривал исковое заявление МТУ, поданное против комитета имущественных отношений Петербурга и Городского управления инвентаризации и оценки недвижимости.
Однако арбитраж отклонил требования МТУ и указал, что данное заявление превысило срок исковой давности.
Ранее суд оштрафовал оператора порта Петербурга за низкий грузооборот.
Фото: citywllas.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все