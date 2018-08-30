Суд оштрафовал оператора порта Петербурга за низкий грузооборот

Одним из условий договоров аренды является соблюдение требований по минимальному объему перегрузки грузов. Однако в 2022–2023 годах компания не выполнила эту норму.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти обязал АО "Морской порт Санкт-Петербург" выплатить 100 тысяч рублей в пользу ФГУП "Росморпорт" за несоблюдение норм по минимальной загруженности морских терминалов. Эта норма закреплена в арендных соглашениях между государством и оператором. Изначально Росморпорт требовал взыскать с ответчика сумму свыше 1 миллиона рублей.

Операторам морских терминалов принадлежит оборудование для обработки судов, но причалы, находящиеся в составе Большого порта Санкт-Петербурга (БП СПб), принадлежат государству, и они сдаются в аренду частным компаниям. Одним из условий договоров аренды является соблюдение требований по минимальному объему перегрузки грузов. Однако в 2022–2023 годах компания не выполнила эту норму.

Например, в 2022 году на причале № 66 и № 67, предназначенных для обработки легкового автотранспорта, было обработано лишь 17,6 тысячи тонн груза вместо установленных 85 тысяч тонн. Аналогичная ситуация произошла и на причалах № 1–10, где недовыполненная квота составила 14% в 2022 году. Причал № 20 в 2022-2023 гг. вообще пустовал, хотя по договору аренды через него ежегодно должно проходить минимум 71,3 тысячи тонн товаров.

Руководство "Морского порта СПб" признало нарушение обязательств, но отказалось выплачивать штраф, утверждая, что оно не виновно в сложившейся ситуации.