За неделю в Центральном районе закрасили около 100 граффити

Сотрудники коммунальных служб продолжают борьбу с незаконными надписями на фасадах зданий. Также избавляют исторический центр от граффити и волонтеры, рассказали в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.
В период с 9 по 15 сентября было закрашено более 90 незаконных граффити.
Напоминаем, нанесение различного рода надписей, рисунков относится к проявлениям хулиганства и вандализма, что может повлечь за собой уголовную и административную ответственность.
Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга
Ранее на Piter.TV: свыше 30 земельных участков освободили от незаконных объектов торговли в Петербурге.
Видео: пресс-служба администрации Центрального района Петербурга
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