За неделю в Центральном районе закрасили около 100 граффити

Избавляют исторический центр от граффити и волонтеры.

Сотрудники коммунальных служб продолжают борьбу с незаконными надписями на фасадах зданий. Также избавляют исторический центр от граффити и волонтеры, рассказали в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга.

В период с 9 по 15 сентября было закрашено более 90 незаконных граффити.

Напоминаем, нанесение различного рода надписей, рисунков относится к проявлениям хулиганства и вандализма, что может повлечь за собой уголовную и административную ответственность. Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

Ранее на Piter.TV: свыше 30 земельных участков освободили от незаконных объектов торговли в Петербурге.

Видео: пресс-служба администрации Центрального района Петербурга