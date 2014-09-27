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За неделю в Центральном районе закрасили около 100 граффити

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Избавляют исторический центр от граффити и волонтеры.

Сотрудники коммунальных служб продолжают борьбу с незаконными надписями на фасадах зданий. Также избавляют исторический центр от граффити и волонтеры, рассказали в пресс-службе администрации Центрального района Петербурга. 

В период с 9 по 15 сентября было закрашено более 90 незаконных граффити. 

Напоминаем, нанесение различного рода надписей, рисунков относится к проявлениям хулиганства и вандализма, что может повлечь за собой уголовную и административную ответственность. 

Пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

Ранее на Piter.TV: свыше 30 земельных участков освободили от незаконных объектов торговли в Петербурге. 

Видео: пресс-служба администрации Центрального района Петербурга

Теги: граффити, центральный район
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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