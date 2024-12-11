В Петербурге задержаны трое подозреваемых в убийстве в 1995 году

В Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых в совершении убийства 30 лет назад. Подробности дела рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
По версии следствия, 8 мая 1995 года трое злоумышленников похитили знакомого мужчину из квартиры на улице Почтамтской, вывезли в лесной массив в Ломоносовском районе Ленинградской области и убили. Мотивом совершения преступления послужила ревность к жене потерпевшего.
Подозреваемые были задержаны по местам жительств 22 января 2025 года.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения и избрании им меры пресечения.
Ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства на Карпинского.
Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу
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