В Петербурге задержаны трое подозреваемых в убийстве в 1995 году

Мотивом совершения преступления послужила ревность к жене потерпевшего.

В Санкт-Петербурге задержаны трое подозреваемых в совершении убийства 30 лет назад. Подробности дела рассказали в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, 8 мая 1995 года трое злоумышленников похитили знакомого мужчину из квартиры на улице Почтамтской, вывезли в лесной массив в Ломоносовском районе Ленинградской области и убили. Мотивом совершения преступления послужила ревность к жене потерпевшего.

Подозреваемые были задержаны по местам жительств 22 января 2025 года.

В настоящее время решается вопрос о предъявлении подозреваемым обвинения и избрании им меры пресечения.

Ранее было возбуждено уголовное дело по факту убийства на Карпинского.

Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу