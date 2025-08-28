В Петербурге задержаны злоумышленники, поставлявшие sim-карты заграничным телефонным мошенникам

Возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ ("мошенничество"). Задержанным назначена мера пресечения в виде домашнего ареста.

Работниками уголовного розыска ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти задержаны двое местных жителей, которым предъявляются обвинения в содействии телефонным мошенничествам, сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

Следствие располагает информацией, что обвиняемые занимались покупкой SIM-карт, зарегистрированных ими в мобильных приложениях, и последующей продажей за границу. Получив доступ к таким картам, иностранные преступники использовали их для звонков российским гражданам, представляясь работниками службы безопасности банковских учреждений. Предлогом похищения денег служила якобы необходимость перевода средств на безопасный счёт, что позволило злоумышленникам похитить около 6,5 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ ("мошенничество"). Задержанным назначена мера пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас сотрудники полиции проводят следственно-розыскные мероприятия, целью которых является выявление иных эпизодов преступлений и возможных сообщников.

