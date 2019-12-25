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На Московском проспекте задержаны курьеры мошенников, забравшие у пенсионерки 6,5 млн рублей
Сегодня, 9:37
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На Московском проспекте задержаны курьеры мошенников, забравшие у пенсионерки 6,5 млн рублей

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Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители задержали двоих курьеров мошенников из Новосибирска, которые лишили пенсионерку всех ее накоплений. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

В полицию 26 февраля обратилась 77-летняя жительница дома по Морской набережной. По словам женщины, после телефонных переговоров и переписки в мессенджере неизвестные под предлогом декларирования убедили ее передать курьерам более 6,5 млн рублей. 

В тот же день на Московском проспекте были задержаны два молодых человека в возрасте 18 лет и 21 года. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы рассказывали о том, что ветерану боевых действий, обманутому мошенниками, аннулировали три кредита в Петербурге. 

Фото: Piter.TV 

Теги: курьеры мошенников, московский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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