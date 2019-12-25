На Московском проспекте задержаны курьеры мошенников, забравшие у пенсионерки 6,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители задержали двоих курьеров мошенников из Новосибирска, которые лишили пенсионерку всех ее накоплений. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 26 февраля обратилась 77-летняя жительница дома по Морской набережной. По словам женщины, после телефонных переговоров и переписки в мессенджере неизвестные под предлогом декларирования убедили ее передать курьерам более 6,5 млн рублей.

В тот же день на Московском проспекте были задержаны два молодых человека в возрасте 18 лет и 21 года. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее мы рассказывали о том, что ветерану боевых действий, обманутому мошенниками, аннулировали три кредита в Петербурге.

Фото: Piter.TV