Использовавший NFC-считыватели для хищения денег житель Ленобласти задержан

Он подозревается в совершении пяти противоправных деяний на сумму более 1,5 млн рублей.

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-телекоммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали 27-летнего мужчину, который исполнял в криминальной схеме дистанционных мошенников роль посыльного за деньгами жертв обмана.

По предварительным данным, задержанный, действуя по указанию кураторов, приходил домой к жителям Петербурга, ранее получавшим звонки от "сотрудников правоохранительных органов". Аферисты убеждали горожан, что их сбережения находятся в опасности, и их необходимо перечислить на "безопасный счет". Злоумышленник приезжал на встречу с потерпевшими со специальным электронным считывателем, посредством которого осуществлялись финансовые транзакции.

Полицейские провели обыск в квартире помощника мошенников, находящейся на Английской улице в Буграх. Были обнаружены и изъяты четыре банковские карты, NFC-считыватели. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Мужчину заключили под стражу. Он подозревается в совершении пяти противоправных деяний на сумму более 1,5 млн рублей.

Полицейские проводят дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех участников криминальной схемы, а также дополнительных эпизодов их преступной деятельности. Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Ранее на Piter.TV: пенсионерка из Приморского района передала курьеру мошенников 2 млн рублей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти